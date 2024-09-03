В Петербурге умерла мать историка-расчленителя Олега Соколова

Его адвокаты ситуацию комментировать отказались В Петербурге умерла Людмила Соколова, мать Олега Соколова, историка, который сейчас отбывает наказание за убийство 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко, сообщает SPB.
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