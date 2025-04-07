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Царьград

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Постные продукты в России: заказы выросли на 60% за год

Постные продукты в России: заказы выросли на 60% за год

В 2025 году в период Великого поста русские активно заказывают постные продукты. Спрос на альтернативное молоко и растительные полуфабрикаты существенно вырос.

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