Противокорабельные ракеты "Оникс" оснастили для поражения наземных целей

Wikimedia/Boevaya mashina Сверхзвуковые противокорабельные ракеты "Оникс" береговых ракетных комплексов (БРК) "Бастион" были оснащены новыми головками самонаведения, позволяющими применять это оружие для высокоточного поражения наземных целей Вооруженных сил Украины (ВСУ).
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