Две улицы и площадь перекроют в Туле 24 июня

В Туле в день открытия I Международного турнира среди довузовских образовательных организаций оборонных ведомств 24 июня ограничат движение, остановку и стоянку транспортных средств на двух улицах и площади.
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