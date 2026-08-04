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США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину

США ввели санкции против структур Минобороны РФ. Не за Украину

Соединённые Штаты ввели санкции против Сухопутных войск России и нескольких структур Минобороны РФ на основании американского закона о нераспространении оружия массового уничтожения и средств его доставки в отношении Ирана, КНДР и Сирии.

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