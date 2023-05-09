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«Снарядный гон»: зачем ЧВК «Вагнер» снова оставили без боеприпасов

«Снарядный гон»: зачем ЧВК «Вагнер» снова оставили без боеприпасов

Автор: Михаил Токмаков Первая неделя мая в российском инфополе оказалась очень неспокойной. После вызвавшей массовые обмороки атаки украинских БПЛА-камикадзе на Кремль, публичное пространство снова заполнила давно известная тема: «Вагнер», снаряды, дефицит.

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