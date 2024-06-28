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Новоаннинский сегодня 🇷🇺NOVO_TODAY

4 подписчика
Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чьё будут помнить имя

Не могут люди вечно быть живыми, но счастлив тот, чьё будут помнить имя. Сегодня полгода, как с нами нет нашего сына и брата Черникова Дмитрия.

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