Одурачить "Рэмбовича" не вышло: Белоусов приказал убрать "летунов" над Чёрным Морем

А Кудасов

"...уже не только военные эксперты, но и простые россиян потребовали ...". Может автор мне, а может не только мне, пояснит, в последнее время чаще появляющееся, кто это у нас военные эксперты наделённые правом что то требовать? А если и, то каким образом практически? Тот же вопрос про "простые россиян потребовали ...": где и как? Вышли на улицы, митинги, забастовки, перед Кремлём с плакатами? Нигде и слова про такое. А "потребовали"! Ясно, что и в этом наше МО не с лучшей себя показало. Но и над ним есть т.с. ответственные работники. А с них то как? Ясно, что народу совсем не нравится, когда его на пляжах убивают. И они "уже потребовали", но пока в домыслах автора.