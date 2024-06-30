МОЯ СТРАНА
ТрибуналБлогДобрый мирКрым домаДержаваСССР-Империя добраПресс ЦентрПолитмиксер
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

МОЯ СТРАНА

7 258 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Карпов
    Да хватит уже который год одну и ту же воду в ступе молоть - уже дураку понятно, что эти туннели (мосты, дороги, стан...ВКС РФ готовят во...
  • Владимир Карпов
    Странно - почему Белоусов не смог "догадаться", что границу для генералов-казнокрадов перекрыть надо ...???Зам Шойгу генерал...
  • Владимир Карпов
    По тексту: "... можем ли мы перенять что-то полезное из опыта Белоруссии"? Не только можно, а давно нужно !!!Батько-стайл: Как...

Одурачить "Рэмбовича" не вышло: Белоусов приказал убрать "летунов" над Чёрным Морем

Одурачить "Рэмбовича" не вышло: Белоусов приказал убрать "летунов" над Чёрным Морем

Коллаж автора  Сегодня 2,6K прочитали Штатовские "летуны" уже давно нервируют не только МО, но и простой народ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
А Кудасов
&quot;...уже не только военные эксперты, но и простые россиян потребовали ...&quot;. Может автор мне, а может не только мне, пояснит, в последнее время чаще появляющееся, кто это у нас военные эксперты наделённые правом что то требовать? А если и, то каким образом практически? Тот же вопрос про &quot;простые россиян потребовали ...&quot;: где и как? Вышли на улицы, митинги, забастовки, перед Кремлём с плакатами? Нигде и слова про такое. А &quot;потребовали&quot;! Ясно, что и в этом наше МО не с лучшей себя показало. Но и над ним есть т.с. ответственные работники. А с них то как? Ясно, что народу совсем не нравится, когда его на пляжах убивают. И они &quot;уже потребовали&quot;, но пока в домыслах автора.
Ответить
14 час.

Картина дня

наверх