Девушка-водитель намеренно наехала на сотрудника дорожной службы в Казани

В Казани девушка-водитель намеренно наехала на автомобиле на сотрудника дорожной службы, а затем пыталась заявить на него из-за разбитого лобового стекла, сообщает пресс-служба МВД по республике Татарстан 13 сентября.
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