На Ставрополье в отношении директора организации дополнительного профессионального образования возбуждено уголовное дело по факту мошенничества

Сотрудниками Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России «Буденновский» во взаимодействии с коллегами из регионального УФСБ России выявлен факт противоправного деяния, совершенного должностным лицом одного из учреждений.
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