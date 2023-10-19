Ученые оценили вклад бобров в жизнь людей каменного века

Крупные грызуны служили важным источником мяса и меха для охотников. Археологи из Орхусского университета в Копенгагене (Дания) выяснили, какую роль бобры играли в жизни людей каменного века на территории современных Нидерландов.
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