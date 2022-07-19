Журналистская Правда

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Анатолий Вассерман: Эти суммы помогут киевским террористам после бегства на Запад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на переговорах с Россией «только после её поражения». Данное заявление прокомментировала МИД России Мария Захарова, по ее словам, Киев сегодня вновь подтвердил, что не намерен вести переговоры с Москвой.

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