Анатолий Вассерман: Эти суммы помогут киевским террористам после бегства на Запад

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба настаивает на переговорах с Россией «только после её поражения». Данное заявление прокомментировала МИД России Мария Захарова, по ее словам, Киев сегодня вновь подтвердил, что не намерен вести переговоры с Москвой.