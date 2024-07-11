Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания

Самый кровавый удар по Киеву и четвертый тяжелейший удар по мирному населению с начала полномасштабной спецоперации России на Украине — ясный сигнал Москвы (по сообщениям Минобороны РФ, удары были нанесены по военным целям, а на медучреждение упала ракета, выпущенная средствами ПВО ВСУ.