Европа боится, что НАТО станет не интересна США. На это есть все основания

Самый кровавый удар по Киеву и четвертый тяжелейший удар по мирному населению с начала полномасштабной спецоперации России на Украине — ясный сигнал Москвы (по сообщениям Минобороны РФ, удары были нанесены по военным целям, а на медучреждение упала ракета, выпущенная средствами ПВО ВСУ.
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