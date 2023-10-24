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Несекретные материалы

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Почему повторение трагедии Газы вполне вероятно на Западном берегу

Почему повторение трагедии Газы вполне вероятно на Западном берегу

Пока внимание мировой общественности приковано к Газе, где палестинское население проживает компактно, драматические события разворачиваются и в Иудее и Самарии, то есть на Западном берегу реки Иордан, похожему на лоскутное одеяло.

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