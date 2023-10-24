Почему повторение трагедии Газы вполне вероятно на Западном берегу

Пока внимание мировой общественности приковано к Газе, где палестинское население проживает компактно, драматические события разворачиваются и в Иудее и Самарии, то есть на Западном берегу реки Иордан, похожему на лоскутное одеяло.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии