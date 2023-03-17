Конец проекта «Украина»

Со времен Богдана Хмельницкого на роль покровителя «украинофилы» (узкая группа образованных людей, которые пытались на месте Малой, юго-западной Руси построить «украйну») выбирали Россию, Польшу, Турцию, Австрию, Германию.
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