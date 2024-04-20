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Монстр автономности от Samsung с аккумулятором 6000 мА·ч, экраном Super AMOLED и 10-кратным зумом оценили в 160 евро. Раскрыта цена Samsung Galaxy M15 в Европе

Монстр автономности от Samsung с аккумулятором 6000 мА·ч, экраном Super AMOLED и 10-кратным зумом оценили в 160 евро. Раскрыта цена Samsung Galaxy M15 в Европе

Представленный месяц назад смартфон Samsung Galaxy M15 скоро появится в продаже в Европе. Польский ретейлер уже включил новинку в свой каталог, указанная цена — 700 злотых, что составляет примерно 160 евро.

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