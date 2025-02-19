Глава Минцифры Шадаев назвал «АиФ» в числе лидеров подписки в РФ

Газета «Аргументы и Факты» вошла в число самых популярных в РФ федеральных изданий по подписке, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе совещания с членами российского правительства, проведенного главой государства Владимиром Путиным в формате видеоконференции.
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