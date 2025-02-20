"Взорвать, конфисковать, забыть": соседи Пугачевой и Галкина* устали от замка в Грязи и требуют кардинальных мер

Замок, бывший когда-то символом успеха, опустел - он рушится и этим раздражает жителей Подмосковья.Когда-то замок Аллы Пугачевой и ее супруга Макима Галкина* (признанного иноагентом в России) выглядел как декорация к сказке: башни, арки, готические окна.