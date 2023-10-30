Определены победители международной премии «Культура онлайн»

Завершено голосование за выбор финалистов и лауреатов международной премии «Культура онлайн». Из 300 заявок экспертным советом было отобрано 35 проектов, передает Российский фонд культуры, организатор премии.
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