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Газета «Культура»

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Определены победители международной премии «Культура онлайн»

Определены победители международной премии «Культура онлайн»

Завершено голосование за выбор финалистов и лауреатов международной премии «Культура онлайн». Из 300 заявок экспертным советом было отобрано 35 проектов, передает Российский фонд культуры, организатор премии.

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