Soda Purchases Slumped 13% After SNAP Sugary Drink Restrictions Soda purchases fell about 13 percent among Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) beneficiaries after 10 states restricted purchases of sugary drinks with SNAP funds in 2026, a study found.
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