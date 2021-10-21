Песков отметил вынужденность введения мер против COVID-19 в России

Экономика сегодняПолитикаПесков отметил вынужденность введения мер против COVID-19 в РоссииВведения на территории России дополнительных мер против коронавирусной инфекции обусловлено эпидемиологической обстановкой.Вернуться к статье1НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьСергей КорневПочему же он сам ходит без маски если поддерживает меры борьбы с пандемией: ведь у нас закон один для всех? Нет, для таких как он "закон не писан", они же себе неприкосновенность придумали, а с народа можно три шкуры драть за нарушение масочного режима. Сплошная показуха!!!Комментировать
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