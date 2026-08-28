ВСУ ударили по инфраструктуре Большесолдатского района Курской области

Три населённых пункта Курской области остались без света после удара ВСУ по объекту инфраструктуры, без электроснабжения временно находятся 750 домов и 1 995 потребителей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ВИ Лекарства от ожир...
- ВЕ Лекарства от ожир...
- ГЕРОФАРМ тестируе...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым