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Курские новости

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ВСУ ударили по инфраструктуре Большесолдатского района Курской области

ВСУ ударили по инфраструктуре Большесолдатского района Курской области

Три населённых пункта Курской области остались без света после удара ВСУ по объекту инфраструктуры, без электроснабжения временно находятся 750 домов и 1 995 потребителей.

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