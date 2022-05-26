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Большие пробки образовались в Барнауле утром 26 мая

Большие пробки образовались в Барнауле утром 26 мая

В Барнауле утром в четверг, 26 мая, пробки достигли семи баллов, свидетельствуют «Яндекс.Карты». Одни из самых крупных заторов зафиксированы на проспекте Калинина и улице Северо-Западной, что связано с закрытием моста на Новом рынке на ремонт.

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