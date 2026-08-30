Седина больше не проблема: почему этой осенью все говорят о «мягком смешивании» цвета

Ещё недавно появление седых волос автоматически означало одно: пора записываться на окрашивание. Корни нужно было тщательно закрасить, границу между натуральным и окрашенным цветом — скрыть, а седину — воспринимать исключительно как нежелательный признак возраста.
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