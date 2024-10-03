Подмосковные полицейские пресекли нарушения миграционного законодательства в Московской области

Сотрудники Управления по вопросам миграции ГУ МВД России по Московской области при силовой поддержке Специального полка полиции проверили соблюдение миграционного законодательства на территории строительства жилого комплекса в г.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии