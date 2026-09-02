В МИД заявили об отсутствии пределов деградации отношений России с ФРГ

У отношений России и Германии нет пределов деградации. Такое заявление сделал заместитель главы МИД Александр Грушко, чьи слова привело РИА «Новости».
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