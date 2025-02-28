Лидер ХДС/ХСС поддержал Зеленского после провала переговоров с Трампом

Заявление о продолжении поддержки Украины со стороны Германии сделал лидер Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Фридрих Мерц, он выразил солидарность с Владимиром Зеленским после его неудачных переговоров с Дональдом Трампом, соответствующее сообщение он опубликовал 28 февраля в соцсети Х.
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