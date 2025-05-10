Детство, которое потеряли наши внуки или почему ремень учит любить Родину

Иринушка Не помню, чтобы меня родители как-то воспитывали. Росла, как все тогда, на улице. Кружки у нас были в доме пионеров, туда немногие ходили. Вечером открывались окна и всех звали ужинать. У подъездов стояли лавочки, где целыми днями сидели бабушки. Они и за детьми присматривали и родителям могли нажаловаться, если что. А уж нагрубить им наверное и участковый побоялся бы.

И Иринушка Сейчас ребенка одного на улицу выпустить страшно. А уж послушать, как например даже внешне вполне приличные девчонки-подростки между собой разговаривают, аж уши вянут. Кто воспитывает - интернет. А там даже не помойка,много хуже. Категорически не могу понять, почему у нас такая вольница для дряни всех мастей, из которой все дерьмо и растет.