В 90е годы, когда дети уже были, такого уже не было. А в 60-70-80 повсеместно. Вот скажите, напишите в комментариях как вы провели своё детство? Я 1965 года рождения.
Детство, которое потеряли наши внуки или почему ремень учит любить Родину
Комментарии
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Иринушка
Не помню, чтобы меня родители как-то воспитывали. Росла, как все тогда, на улице. Кружки у нас были в доме пионеров, туда немногие ходили. Вечером открывались окна и всех звали ужинать. У подъездов стояли лавочки, где целыми днями сидели бабушки. Они и за детьми присматривали и родителям могли нажаловаться, если что. А уж нагрубить им наверное и участковый побоялся бы.
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4 час.
И
Иринушка
Сейчас ребенка одного на улицу выпустить страшно. А уж послушать, как например даже внешне вполне приличные девчонки-подростки между собой разговаривают, аж уши вянут. Кто воспитывает - интернет. А там даже не помойка,много хуже. Категорически не могу понять, почему у нас такая вольница для дряни всех мастей, из которой все дерьмо и растет.
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4 час.
Игорь Михайлович
у меня примерно так и было.. )) и стройки, и помойки, и всё остальное ))
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3 час.
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