Сенсационная скидка: Меладзе снизил ценник на свою виллу в Крыму - Боится национализации?

Константин Меладзе решил снизить ценник на свою виллу в Крыму - на сумму в 11 миллионов рублей! Интересно, почему такая щедрость?По данным телеграм-канала Mash, изначально свой дом Константин Меладзе оценил в 300 миллионов рублей, однако опасения насчёт возможной национализации и аукциона продажи заставили его пересмотреть свои планы.