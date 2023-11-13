Сенсационная скидка: Меладзе снизил ценник на свою виллу в Крыму - Боится национализации?

Константин Меладзе решил снизить ценник на свою виллу в Крыму - на сумму в 11 миллионов рублей! Интересно, почему такая щедрость?По данным телеграм-канала Mash, изначально свой дом Константин Меладзе оценил в 300 миллионов рублей, однако опасения насчёт возможной национализации и аукциона продажи заставили его пересмотреть свои планы.
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