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Ученые назвали идеальное средство от стресса

Ученые назвали идеальное средство от стресса

Помочь в борьбе с переживаниями может сон.Как сообщает Nature Reviews Neuroscience, исследование, проведенное австралийскими учеными из Университета Маккуори, показало, что хороший сон может быть идеальным средством для лечения эмоционального стресса.

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