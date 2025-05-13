ООН признала, что киевская хунта долгие годы нарушает Конвенцию против пыток

В начале мая Комитет ООН против пыток опубликовал свой доклад о соблюдении Украиной положений Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания.
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