На дневном графике "Сбера" есть противоречия

Всех приветствую! «Бумажный» рынок.В Индексе ММВБ я вижу продолжение падения в новом канале с сопротивлением 2909-2921(+ незакрытый гэп (однозначное(!)) на пока неясную поддержку - мишень от пробоя канала 2909+ на 3039-3042= 2778± пока не достигнута.