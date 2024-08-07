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Новости экономики России

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На дневном графике "Сбера" есть противоречия

На дневном графике "Сбера" есть противоречия

Всех приветствую! «Бумажный» рынок.В Индексе ММВБ я вижу продолжение падения в новом канале с сопротивлением 2909-2921(+ незакрытый гэп (однозначное(!)) на пока неясную поддержку - мишень от пробоя канала 2909+ на 3039-3042= 2778±  пока не достигнута.

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