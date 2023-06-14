14 июня. Ведущий немецкий канцлер, «кудрявенький » Олаф Шольц, после последних недельных событий с участием немецких танков «Leopard 2» где-то вдали от Германии, на востоке Европы, стал вдруг заметно разговорчивее и потребовал телефонного звонка по линии к самому президенту РФ! Не имея же такого доступа в настоящее время, господин Шольц обратился с необычной просьбой и заискиванием к представителям российских военных… Шольц просит возвращать немецкие «Леопарды» выведенными из строя, обратно в Германию,так как «за них налоги уплачены» .