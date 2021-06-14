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Украина приехала на чемпионат Европы воевать, а Россия?

Украина приехала на чемпионат Европы воевать, а Россия?

Помню 1999-й год. И гол Шевченко в ворота сборной России. Гол после жуткой ошибки Александра Филимонова.

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sanicha volf
Разница в игре в том что скакуны боролись до упрра,а наги перепихивали мяч друг другу поперек поля. А чё играть,средний идёт
Homo Sapiens
и что вы нашли в этом футболе, кому он сдался, этот ногомяч?
Псевдоним Псевдонимов
Футбол как и весь спорт уже давным давно неотделим от политики, которая везде в любом вдохе и выдохе...
Homo Sapiens
не смотрю футбол, от слова совсем! Люблю фигурное катание!
Псевдоним Псевдонимов
Там тоже политика))) Просто наши там пока конкурентноспособны в отличие от футбола....
Семенков Александр
Разница в том, что упорОтые уперались изо всех сил и даже сверх них, а наши сложили все, - и ручки, и ножки, и не показали ничего. От слова ВООБЩЕ.
Дина Мурадова
за что футболистам такие высокие зарплаты из карманов россиян? За безволие и проигрыши? У них даже настроя на победу нет!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! и что за манера тренера и игроков давать интервью перед матчем???? другие команды давно этого не делают !!!!! после-пожалуйста, но ДО -НЕТ! этим они "глазят" игру, после этого явно победы не жди! Надо ввести в практику запрет всяких выступлений ДО игры.. А в целом,футбол России давно не футбол, нет азарта,настроя на победу любой ценой, деньги большие все равно получат! ВОТ И РЕЗУЛЬТАТ! Оставь их без денег- носом траву выкосят, если не убегут,но кому неудачники нужны?
valentina sergeeva
Очередной раз утёрлись. Да ещё и на своём поле. Сказалась сила привычки.
Vladimir Lioubimcev
Ну, кто за чем там приехал на чемпионат, это их личное дело. А вот Россия заявилась туда ПРОДУВАТЬ все игры подряд! Игроки сборной - агенты зарубежных частных клубов, не будут играть против своих, за Россию!!
Псевдоним Псевдонимов
В сборной всего 3 легионера - Головин, Миранчук, Черышев. Какие агенты ??? Патриотизм не должен переходить в паранойю. Берегите здоровье, Володенька:)

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