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Культурология.рф

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Шоу-бизнес: Пирс продан за 14 тысяч, а дом пойдет под снос: Алла Пугачева стремительно теряет недвижимость в России

Шоу-бизнес: Пирс продан за 14 тысяч, а дом пойдет под снос: Алла Пугачева стремительно теряет недвижимость в России

Когда за плечами полвека работы, когда твой голос знает каждая бабушка в автобусе и каждый школьник, кажется, что ты неуязвима.

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