Адвокат напомнил о росте налога с продажи жилья в некоторых случаях

В 2025 году вступили в силу дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе на доходы от продажи недвижимости, напомнил 1 января адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.
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