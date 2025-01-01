Адвокат напомнил о росте налога с продажи жилья в некоторых случаях

В 2025 году вступили в силу дифференцированные ставки по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ), в том числе на доходы от продажи недвижимости, напомнил 1 января адвокат, преподаватель Финансового университета при правительстве РФ Кирилл Данилов.