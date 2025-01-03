УрФО закончил год с рекордными показателями по вводу жилья

Уральский федеральный округ завершил 2024 год с рекордными показателями по объёмам ввода жилья. По предварительным данным регионов, с января по конец декабря введено около 9,5 миллиона квадратных метров жилья – на 0,1 млн кв.
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