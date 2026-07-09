НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

У Пулишича микроперелом в большеберцовой и малоберцовой костях. Хавбек США травмировался в матче с Бельгией и пропустит несколько недель

Вингер сборной США Кристиан Пулишич получил ушиб и микроперелом в большеберцовой и малоберцовой костях в матче 1/8 финала ЧМ-2026 против Бельгии (1:4).

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии