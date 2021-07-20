Доллар вырос к рублю на открытии торгов Мосбиржи

Москва, 20 июля. Торги на Московской бирже открылись ростом американской валюты к рублю. Так, биржевой курс доллара с расчетами «завтра» прибавил 5,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии и составил 74,7075 рубля за единицу.