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Китай

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Китай готов открывать новые горизонты в высококачественном развитии сотрудничества "большого БРИКС" совместно со всеми странами-участницами -- МИД КНР

Пекин, 24 октября /Синьхуа/ -- Китай готов использовать 16-й саммит БРИКС как возможность открыть новые горизонты в высококачественном развитии сотрудничества "большого БРИКС" совместно со всеми странами-участницами объединения.

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