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Доходы Ингеборги Дапкунайте стали ниже в 10 раз

Доходы Ингеборги Дапкунайте стали ниже в 10 раз

Ингеборга Дапкунайте поставила крест на своей роскошной жизни. После критики в сторону российской власти и спешного переезда из страны, актриса потеряла свой прежний доход.

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