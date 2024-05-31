Школьникам СЗАО — о героях науки

Лётчик-космонавт Антон Шкаплеров примет участие в расширении образовательной программы Уроков мужества Лётчик-космонавт Антон Шкаплеров разработает программу Уроков мужества, посвященных героям науки северо-западного округа.
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