Европейцы переплатили за газ колоссальную сумму

США больше всех заработали на колоссальных газовых тратах европейцев @ MARTIN DIVISEK/EPA/ТАСС Tекст: Ольга Самофалова Стало известно, сколько ЕС переплатил за импорт газа из-за кризиса в отношениях с Россией.
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