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Главная загадка Рая: почему Ева там не родила от Адама

Главная загадка Рая: почему Ева там не родила от Адама

Главная загадка Рая: почему Ева там не родила от Адама Всем известна фраза, которую Бог адресовал первым людям на земле.

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Юрий Ильинов
📆 04.10.2021 Карта дня - 10 мечи В этот день предстоит испытать неприятного. В итоге накроет ощущение, что жизнь не имеет дальнейшего смысла, ибо она пришла в полный тупик. Силы словно покинули безвозвратно, душа опустошена. Однако не стоит впадать в депрессию. Один день неприятностей – это еще не вся жизнь. Завтра все изменится. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!
Юрий Ильинов
Случайности бывают‽ 😉

Картина дня

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