ДрузьяГлавная загадка Рая: почему Ева там не родила от Адама Главная загадка Рая: почему Ева там не родила от Адама Всем известна фраза, которую Бог адресовал первым людям на земле.Вернуться к статье21НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьЮрий Ильинов📆 04.10.2021 Карта дня - 10 мечи В этот день предстоит испытать неприятного. В итоге накроет ощущение, что жизнь не имеет дальнейшего смысла, ибо она пришла в полный тупик. Силы словно покинули безвозвратно, душа опустошена. Однако не стоит впадать в депрессию. Один день неприятностей – это еще не вся жизнь. Завтра все изменится. Благодарю за лайки ♥️ 👍🏿 !!!Юрий ИльиновСлучайности бывают‽ 😉Комментировать
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