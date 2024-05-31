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Путин назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей в России

Путин назвал политическими игрищами шум вокруг украинских детей в России

Шум вокруг украинских детей, находящихся на территории России, является политическими игрищами. Об этом 31 мая в ходе рабочей встрече с уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой заявил президент России Владимир Путин.

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