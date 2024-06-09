Мурашко: необходимости в массовой вакцинации от коронавируса пока нет

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) заявил, что необходимости в массовой вакцинации жителей России от коронавирусной инфекции пока нет, но нужно наблюдать за ситуацией ближе к осени.