Нефтепродукты попали в Енисей при аварии теплохода

Утечка нефтепродуктов произошла в Казачинском пороге реки Енисей из-за аварии теплохода. Судно при следовании вниз по течению реки с двумя порожними баржами получило повреждение корпуса, в понедельник, 9 июня 2025 года Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России в своем Telegram-канале.