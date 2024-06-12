Как заблокировать порносайты: 5 вариантов блокировки

Как заблокировать порноконтент на телефоне, на компьютере, в различных браузерах и чатах. На телефоне На компьютере В «Яндексе» и Google От детей В соцсетях и мессенджерах Комментарий эксперта Материал прокомментировали: Владимир Борисов, научный сотрудник Института компьютерных наук и кибербезопасности Санкт-Петербургского государственного политехнического университета им.
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