Отечественный электрокар "Атом" показывает невысокие продажи

Продажи нового отечественного электрокара «Атом» проходят не так активно, как ожидалось. За сентябрь на учёт поставили лишь 14 машин.
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