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Отечественный электрокар "Атом" показывает невысокие продажи

Отечественный электрокар "Атом" показывает невысокие продажи

Продажи нового отечественного электрокара «Атом» проходят не так активно, как ожидалось. За сентябрь на учёт поставили лишь 14 машин.

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