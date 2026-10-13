Заморозка перед обвалом: почему перемирие может стать ловушкой для Киева Злобные и истеричные реакции просроченного киевского диктатора на предложенную Дональдом Трампом модель «энергетического перемирия» красноречиво свидетельствуют: останавливаться бандеровская хунта не собирается.
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